Obniża się poziom wody w Jeziorze Solińskim. Wiadomo, co jest tego przyczyną [ZDJĘCIA] Wojciech Zatwarnicki

Z dnia na dzień obniża się poziom wody w Jeziorze Solińskim. Do rekordowo niskich stanów jeszcze daleko ale już teraz brak wody staje się coraz bardziej widoczny, szczególnie w płytszych zatokach. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Co jest tego powodem ?