Obniżka VAT z 5 procent na 0 na artykuły spożywcze. Sprawdziliśmy ceny w sklepach w Rzeszowie. Niektóre produkty są tańsze

Obniżka cen na wybrane produkty spożywcze w rzeszowskich supermarketach, dyskontach i małych osiedlowych sklepach waha się od kilku do kilkudziesięciu groszy. Zerowy VAT na żywność będzie obowiązywał przez pół roku. Miesięcznie ma to zmniejszyć nasze wydatki na artykuły spożywcze o ok. 45 zł. - Z niecierpliwością czekałam na te obniżki - opowiada Elżbieta, emerytka z Rzeszowa.

- Może tego tak nie widać na pierwszych zakupach, ale myślę, że w skali miesiąca można już trochę zaoszczędzić. Dziś kupiłam olej, masło, cukier, mleko, jajka i są tańsze niż kilka dni temu.