Obok drogowej trasy Via Carpatia może powstać kolejowa Rail Carpatia. Mówiono o tym podczas konferencji Europa Karpat w Krasiczynie [FOTO]

- Komisja Europejska jest zainteresowana Rail Carpatią, czyli kolejowym szlakiem komunikacyjnym, który połączyłbym państwa leżące nad Morzem Bałtyckim z krajami znajdującymi się na południu Europy, nad Morzami Czarnym i Egejskim. Byłby to korytarz podobny do realizowanej obecnie w kilku krajach drogowej Via Carpatii - twierdzi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.