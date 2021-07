NOWE Wypadek w Huwnikach. W zderzeniu forda z suzuki poszkodowana została jedna osoba [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w sobotę w Huwnikach w powiecie przemyskim. Kierujący fordem, 37-letni mieszkaniec pow. lubaczowskiego, na łuku drogi w prawo nie dostosował prędkości do warunków, wpadł w poślizg i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka suzuki. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 37-latka, który doznał urazu nogi. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.