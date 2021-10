Obwodnica południowa Rzeszowa ugrzęzła w sądzie. I nie wiadomo, kiedy z niego wyjdzie Arkadiusz Rogowski

Decydując się na tak skomplikowany przebieg południowej obwodnicy Rzeszowa, można było mieć pewność, że mieszkańcy pójdą do sądu. Na dzisiaj nie ma ani ważnej decyzji środowiskowej, ani pozwolenia wodnoprawnego, które są wymagane do ZRiD-u, czyli pozwolenia na budowę inwestycji. Kierowcy stoją w korkach i wygląda na to, że szybko się to nie zmieni.