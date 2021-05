Obywatelskie ujęcie złodzieja lichtarza z kościoła farnego w Rzeszowie

AKTUALIZACJA Wypadek z udziałem motocyklisty w Zahutyniu. Mężczyzna trafił do szpitala

Do wypadku doszło ok. godz. 7. 30 na DK Sanok- Zagórz w Zahutyniu. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla, kierowca jednośladu trafił do szpitala. Ruch na drodze odbywa się wahadłowo.