Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia

- Nowe graniczne kwoty przychodu będą obowiązywać od początku grudnia 2021 r. do końca lutego 2022 r. W porównaniu do poprzedniego kwartału są wyższe i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok. 100 zł lub 200 zł – wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego

