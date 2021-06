Od 1 lipca miesięczny bilet zintegrowany. Będzie ważny w Rzeszowie i okolicznych gminach Beata Terczyńska

Bilet zintegrowany będzie obowiązywał m.in. w gminie Krasne. Archiwum/Bartosz Frydrych

Od 1 lipca Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie we współpracy ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wprowadzają zintegrowany, miesięczny bilet sieciowy. Jego posiadacz będzie mógł korzystać bez limitu ilości przejazdów na wszystkich liniach MPK oraz na wybranych trasach gmin Głogów Młp., Trzebownisko, Krasne i Boguchwała. Dla mieszkańców to komfort i oszczędność w portfelach. Miasto i gminy liczą, że ograniczy to ruch samochodów osobowych, co przełoży się na mniejsze korki i jakość powietrza.