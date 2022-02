Od 1 lutego w sklepach na Podkarpaciu powinny spaść ceny podstawowych artykułów spożywczych. Czy tak się stanie? Norbert Ziętal

Takimi "promocjami" klientów kusi supermarket w Przemyślu, należący do dużej sieci handlowej. Co zrobi ten sklep w związku z obniżką podatku VAT? Norbert Ziętal

Od wtorku 1 lutego do 31 lipca podatek VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie obniżony z pięciu procent do zera. Zgodnie z rządowymi założeniami, ma to wpłynąć na obniżki cen w sklepach. Czy tak się stanie? Maja to sprawdzać pracownicy inspekcji handlowej i UOKiK.