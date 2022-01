"Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator na drogach. Rekordzista otrzymał mandat w wysokości 2500 tys. zł"

Rekordzistami okazali się kierowcy zatrzymani drugiego dnia Nowego Roku

Nowe przepisy, nowe stawki na drogach

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 stycznia br., zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł. Przekroczenie prędkości o 31 km/h skutkuje mandatem w wysokości 800 złotych, o 41 km/h to już 1000zł, o 51 km/h - 1500 złotych, powyżej 61 km/h - 2000 zł, natomiast o 71 i więcej, to mandat w wysokości 2500 złotych.