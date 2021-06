Od 13 czerwca zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Polregio na Podkarpaciu. Będą obowiązywać do końca wakacji

Odjazdy z Rzeszowa o godz. 5:05 (w piątki) i 5:59 (w soboty i niedziele). Przyjazd do Medzilaborce o godz. 10:24. W powrotną drogę pociąg z Medzilaborce odjedzie o 17:48, a do Rzeszowa przyjedzie o 21:59.

- Będą kursowały dodatkowe sezonowe pociągi z Rzeszowa do Zamościa, Sandomierza i Medzilaborce na Słowacji oraz w relacji Jarosław – Lublin – Jarosław

Na początek dobra informacja. Z uwagi na to, że czas korekty rozkłady jazdy przypada na wakacje, Polregio wprowadza dodatkowe połączenia.

W relacji z Sanoka, pociąg z Medzilaborce będzie odjeżdżał o godz. 10:31 i przyjeżdżał do Sanoka o godz. 12:12. Z Sanoka odjedzie o godz. 15:45 i do Medzilaborce przyjedzie o godz. 17:36.

Łatwiej będzie się dostać do Lublina, Zamościa i Sandomierza. Pociągi do tych miast będą kursowały od 26 czerwca do 28 sierpnia, w soboty i niedziele. Odjazdy i przyjazdy w godzinach: Lublin odjazd 7:18 – Jarosław przyjazd 12:44, Jarosław odjazd 15:45 – Lublin przyjazd 21:15, Rzeszów odjazd 7:43 – Zamość przyjazd 12:20, Zamość odjazd 16:16 – Rzeszów przyjazd 20:58, Rzeszów odjazd 7:32 – Sandomierz przyjazd 8:58, Sandomierz odjazd 17:23 – Rzeszów 18:59.