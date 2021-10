Od 15 grudnia rusza bezpośrednie połączenie kolejowe Przemyśla z Boguminem w Czechach [ZDJĘCIA]

Nowe połączenie ma obowiązywać od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów, czyli od 15 grudnia. Będą kursować codziennie. Wyjazd z Przemyśla o godz. 21.30, z Rzeszowa odjazd o godz. 22.31. Pociąg zatrzyma się jeszcze na stacjach w Tarnowie, Krakowie. Katowicach i Rybniku. Do Bogumina przyjedzie następnego dnia o godz. 2.12. Z Bogumina wyruszy o godz. 2.52 w nocy, do Rzeszowa dotrze o godz. 7:15, a do Przemyśla dojedzie o godz. 8.11.

Na razie nie jest podana cena biletów. Pasażerowie będą mieli do wyboru wagony sypialne lub z miejscami do siedzenia. Miejsce będą rezerwowane.

W Przemyślu pociąg będzie skomunikowany ze składami ukraińskich kolei, jeżdżącymi do Lwowa na Ukrainie. W Boguminie będzie się można przesiąść na pociągi do Pragi i innych miast w Czechach. Połączenie będzie dostępne dla każdego, jednak nie ma co ukrywać, że głównie dla Ukraińców dojeżdżających do pracy w Czechach i innych krajach w zachodniej i południowej Europie.