Od piątku do niedzieli w Rzeszowie trwa Europejski Stadion Kultury. Oto szczegółowy program festiwalu

Niedziela - 30 sierpnia

Rzeszowskie Etnograffiti – graffiti w wykonaniu grupy OUTLINEkillers – plac pod Mostem Zamkowym

10 – 18 – Wystawa fotografii ze spektaklu „Alicja w Krainie Czarów” Teatru Lalek z Grodna (BL) – Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13

10 – 19 – wystawa „Latorośl” Bogny Sroki-Muchy oraz wystawa czasowa – Muzeum Dobranocek, ul. Mickiewicza 13

10 – 19 – pokazy filmowe – Muzeum Dobranocek, ul. Mickiewicza 13

12 – 21 – Bitwa o Wschód vol. 4 – warsztaty oraz bitwy break dance – Przystań na Lato, ul. Szopena 35A

10 – 18 – Galeria Bezdomna w Nierzeczywistej – wystawa prac (wystawa potrwa do 13 września), ul. Matejki 10

11 – 17 – „Biały Słoń – Pop-Iwan w śniegu i lodzie” – wystawa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (wystawa potrwa do 18 listopada)

12 – 20 – Na Styku – instalacja audiowizualna – koncert – BWA, ul. Sobieskiego 18

12 – 22 – Street Food Festiwal – klub festiwalowy, Bulwary

12 – 13 – Dróżki i ścieżki muzycznej wycieczki – koncert edukacyjny dla dzieci – Mobilna Filharmonia – klub festiwalowy, Bulwary

14 – 17 – Etno Inspiracje – warsztaty dla dzieci „Zrób swój instrument”, warsztaty bębniarskie, „Ogród dźwięków”, warsztaty tworzenia lalek motanek – Studium Instrumentów Etnicznych – klub festiwalowy, Bulwary

14 – 18 – KrosCon – gry planszowe dla małych i dużych – klub festiwalowy, Bulwary

14 – 18 – Just Art & Chill Out – Sweet Dreams – instalacja interaktywna / strefa chilloutu dla dzieci i dorosłych – okolice klubu festiwalowego

16:30 – 17:30 – “Alicja w Krainie Czarów” – premiera spektaklu dla dzieci wg adaptacji Gabriela Gietzky`ego – Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13 (obowiązują bezpłatne zaproszenia)

16:30 – 17:30 – KRAKSA – spektakl Teatru O.de.la – I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. 3 Maja 15

17 – 18:45 – projekcje animacji z Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA THE BEST OF O!PLA 2020 – Muzeum Dobranocek, ul. Mickiewicza 13

18 – 19 – koncert edukacyjny / interaktywny dla dzieci – Studium Instrumentów Etnicznych – klub festiwalowy, Bulwary

20 – 21 – parada teatralna „Słońce na Wschodzie, na Zachodzie Księżyc. Sen o nocy letniej.” – A3Teatr, przejście z klubu festiwalowego na Al. Lubomirskich

21 – 22:30 – koncert zespołu DYM oraz Czarny Bez wraz z mappingiem autorstwa Dariusza Makaruka, parking Hali Podpromie