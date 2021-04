Od poniedziałku w Rzeszowie powrót do szkół dzieci z klas 1 - 3. Otwarte salony fryzjerskie, urody, kosmetyczne. Czy wszystko gotowe? Marcin Piecyk

Od poniedziałku obostrzenia na Podkarpaciu i w 10 innych województwach zostają poluzowane. Oznacza to, że dzieci z klas 1 - 3 będę mogły wrócić do szkół, a salony fryzjerskie czy kosmetyczne znów będą otwarte. Czy szkoły w Rzeszowie są gotowe na hybrydowy system nauczania? Sprawdziliśmy. Wiemy również, że do fryzjerów urywają się telefony od klientów.