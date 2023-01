Od stycznia w Rzeszowie program in vitro. Jego operatorem będzie firma PARENS

Jak poinformował w piątek prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, na informacje o tym, że w mieście znów ruszy program in vitro, czekało wiele rodzin.

- W Polsce są już samorządy, które oferują taką możliwość swoim mieszkańcom i jestem dumny, że do tego grona dołączył Rzeszów – dodał.

Konkurs na realizację programu in vitro został ogłoszony pod koniec listopada br. i właśnie został rozstrzygnięty. Wybrana została oferta firmy PARENS. Program będzie trwał od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Rzeszowa, pary walczące z bezpłodnością, przy czym limit wieku kobiet określono na od 20 do 40 lat.

Dodatkowo, program finansowania in vitro zwyciężył również w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Dofinansowanie z RBO to kwota 50 tys. zł. Zwycięski projekt złożyła Patrycja Pawlak-Kamińska, współprzewodnicząca Nowej Lewicy.