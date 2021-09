Oddaj krew i zgarnij prezenty. Sieć klubów Fitness For Life w Rzeszowie zaprasza do niedzielnej akcji poboru krwi

Punkt poboru krwi będzie działał od 10:00 do 13:00. Organizator wydarzenia - sieć klubów Fitness For Life - zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w niedzielnej akcji. - Od lat propagujemy zdrowy styl życia. Chcemy pokazać swoim klubowiczom, że swoją formą wypracowaną podczas codziennych treningów, mogą również pomóc innym - podkreślają organizatorzy. - Spotkaliśmy się z entuzjastycznym odzewem klubowiczów. Z dnia na dzień w klubach FFL przybywa ochotników do oddania krwi - dodają.

Idąc za ciosem, Fitness For Life postanowiło zaprosić do akcji również osoby spoza klubów, które swoją świadomą postawą chciałyby pomóc najbardziej potrzebującym.