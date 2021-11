Oddziały zakaźne w podkarpackich szpitalach zapełniają się chorymi z COVID-19. Konieczne są nowe łóżka

- W zasadzie już od czwartku ubiegłego tygodnia mamy stuprocentowe obłożenie w szpitalu tymczasowym, choć w środę przybył nam kolejny moduł - mówi Urszula Rodzoń-Wańczura, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu MSWiA w Rzeszowie. - We wtorek rano mieliśmy 94 pacjentów, ale gdy jedni są wypisywani, w ich miejsce natychmiast trafiają nowi chorzy.

- To głównie osoby niezaszczepione. W zasadzie ponad 93 procent - zwraca uwagę Urszula Rodzoń-Wańczura. - Zaszczepieni w zasadzie łagodniej przechodzą zakażenie koronawirusem, choć zdarzają się przypadki, że choroba ma ciężki przebieg.

Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy ​wojewody podkarpackiego wylicza, że w w podkarpackich szpitalach przebywa 593 pacjentów, z czego 70 osób wymaga leczenia przy pomocy respiratora.

- Dla chorych z COVID-19 mamy 855 miejsc, z czego 92 to stanowiska do wentylacji mechanicznej. - W związku z dynamiczną sytuacją, wojewoda podjęła w ostatnim czasie szereg decyzji zwiększających liczbę łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła o ponad 200. W tym samym czasie do szpitali przyjęto ponad 140 pacjentów.