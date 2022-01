Odkopali przedwojenny kanał oczystkowy. Ciekawe odkrycie na stacji kolejki wąskotorowej w Jaworniku Polskim [ZDJĘCIA]

Odkopany obiekt ma ok. osiem metrów długości. Ma konstrukcję kamienno-betonową.

- Kanał oczystkowy jest w bardzo dobrym stanie zachowania. Najprawdopodobniej pochodzi z pierwszego okresu funkcjonowania przeworskiej wąskotorówki, przed 1939 rokiem. W najbliższym czasie we współpracy z inwestorem zostanie ustalony dalszy tok postępowania przy obiekcie - informuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu.

Kanał oczystkowy to wykop wewnątrz torowiska służący do szlakowania parowozu. Czynność ta polegała na opróżnieniu popielnika pod paleniskiem parowozu z resztek spalonego węgla, czyli szlaki. Zazwyczaj w takim kanale na dole znajdowały się wózki, do których z czyszczonego parowozu spadała szlaka. Wózki były wyciągane suwnicą i opróżniane na zewnątrz.