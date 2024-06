Odkrywaj świat w Rzeszowie z Monday Stories! To okazja, by przełamać bariery językowe i poznać ludzi z całego świata

Monday Stories to inicjatywa mająca na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i wiedzy międzykulturowej. Każde spotkanie prowadzone jest w języku angielskim przez zaproszonych gości z różnych zakątków świata, co stwarza wyjątkową okazję do doskonalenia umiejętności językowych. Organizator nie zapewnia tłumaczenia, co zachęca uczestników do aktywnego słuchania i komunikacji w języku angielskim.

Spotkania te pozwalają uczestnikom usłyszeć fascynujące opowieści, poznać różnorodne kultury i nawiązać nowe znajomości.