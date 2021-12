Odszedł Krzysztof Szeliga, nestor rzeszowskiego dziennikarstwa prasowego

Po ukończeni Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku, Krzysztof studiował na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył tam dwa kierunki pedagogikę i ukochaną historię. Jego praca magisterska poświęcona KEN miała blisko 400 stron i została bardzo wysoko oceniona. Spełniała wymagania pracy doktorskiej. Krzysztof dostał propozycję pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie skorzystał z tej propozycji, ale podjął 3-letnie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, które skończył z bardzo dobrym wynikiem.

Powrócił w rodzinne strony. Pod koniec lat 60. rozpoczął pracę w Nowinach Rzeszowskich. Zajmował się tematyką historyczną, naukową, gospodarczą, sporo pisał też o życiu na wsi. Wszystkie swoje artykuły bardzo sumiennie dokumentował, przemierzając często pieszo dziesiątki kilometrów po ówczesnej Rzeszowszczyźnie.

Praca pasjonowała go, a Czytelnicy doceniali jego wysiłek. We wszystkich rankingach czytelniczych zawsze znajdował się w pierwszej trójce dziennikarzy najwyżej ocenianych przez Czytelników. Rankingi jednak nie przekładały się na karierę, bowiem Krzysztof nigdy nie zapisał się do PZPR. Był człowiekiem prawym, wrażliwym i niezwykle życzliwym. Krzysztof był największym erudytą w redakcji Nowin o niezwykle szerokich horyzontach zainteresowań. Uchodził nawet za chodzącą encyklopedię i dziwaka z głową w książkach.