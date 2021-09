Ogólnopolski protest pracowników sądów i prokuratur. „Żądamy godnej pracy, nie róbcie nas w balona” – postulowali pracownicy Sądu Okręgowego

– to tylko niektóre z haseł, które pojawiły się na transparentach.

– Główny nasz postulat to podwyższenie płac w państwowej sferze budżetowej o 12 procent. Na chwilę obecną, to co proponuje rząd, jest poniżej poziomu inflacji i trudno to nazwać realnymi podwyżkami. Domagamy się zwiększenia nakładu na wynagrodzenia