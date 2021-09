Ogólnopolskie Święto Kominiarzy w Rzeszowie. Wielka parada ulicami miasta [ZDJĘCIA]

Rzeszów. Miasto nie chce zwiększenia dopuszczalnej prędkości na alei Sikorskiego

Kierowcy domagają się zwiększenia dopuszczalnej prędkości z 50 km/h do 70 km/h na alei Sikorskiego. Chodzi o trzykilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Strażacką i Robotniczą aż do Tyczyna. Dodajmy, że jest to trasa, którą codziennie pokonuje tysiące kierowców. – Mam wrażenie, że na ograniczeniu prędkości korzystają tylko policjanci, dla których jest to jedno z ulubionych miejsc do wlepiania mandatów – mówi pan Wojciech, taksówkarz z Rzeszowa. Miejscy urzędnicy nie chcą jednak podnieść limitu prędkości. Jaki jest tego powód?