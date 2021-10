Ogromne problemy z parkowaniem przed Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Problemy z parkowaniem, występują w tym miejscu, od poniedziałku, do piątku, zwykle w godzinach 7.30-15. To wówczas do kilkudziesięciu gabinetów przychodni dla dzieci i dorosłych przyjeżdża mnóstwo pacjentów. Codziennie setki osób odwiedza laboratorium, a także oddział rehabilitacji. Do tego dochodzą odwiedzający chorych. W szpitalu pracuje 2500 pracowników. Zakładając, że pracownicy medyczni pracują w systemie zmianowym, to średnio, do godziny 15 pojawia się w pracy 1200 pracowników. Większość przyjeżdża autami.