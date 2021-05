Okręgowy Puchar Polski Jarosław dla Wólczanki Wólka Pełkińska. Wólczanka wygrała po karnych w Przeworsku z Orłem [ZDJĘCIA]

Więcej emocji było po przerwie. Wpierw mocno, ale nie celnie uderzył Kamil Bała. Chwilę później Marcin Dec popisał się pięknym strzałem w okienko bramki Wólczanki i wyprowadził miejscowych na prowadzenie. Od tej pory mocniej przycisnęli goście, jednak strzały Krystiana Wrony i Sebastiana Duczka nie zagroziły bramce Orła. W między czasie po kontrze, strzelec pierwszej bramki, Marcin Dec posłał piłkę tuż nad poprzeczką bramki Łukasza Konefała. W końcu przyjezdni egzekwowali rzut wolny z okoli 20 metra. Ładnym strzałem w okienko popisał się, Mateusz Podstolak, doprowadzając do wyrównania. W końcówce obie drużyny stworzyły sobie po jednej groźnej sytuacji. Ze strony Wólczanki strzelał Jan Peda, a ze strony Orła Jacek Flis. W obu przypadkach bramkarze odbili piłkę. Ostatecznie mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem i do rozstrzygnięcia finału potrzebne były rzuty karne.

Drużyną, która miała lekką przewagę był zespół gości, ale Orzeł nie zamierzał się bronić i szczególnie w pierwszej połowie starał się grać jak równy z równym z trzecioligowcem. I to właśnie Orzeł był pierwszy, który mógł zdobyć gola. Strzał Jacka Flisa odbił Łukasz Konefał a dobijający Hubert Bednarz nie za bardzo miał jak celnie i mocno uderzyć. Wólczanka szczęścia próbowała po strzale Kamila Matofija, który to wyłapał Robert Kurosz.

W konkursie jedenastek ze strony Orła pokonać bramkarza Wólczanki nie zdołali Karol Wilk i Jacek Flis, a że goście trafiali za każdym razem, to oni ostatecznie zdobyli Okręgowy Puchar Polski.

- Mecz był bardzo trudny, Wólka to klasowy zespół, ograny w 3 lidze. Staraliśmy się mądrze bronić i wychodzić z kontrami. Do pewnego czasu to się udawało, szczególnie że strzeliliśmy piękna bramkę. Niestety straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry. Karne to już loteria, lepiej strzelała Wólczanka i Ona zdobyła Puchar. - mówił po meczu Piotr Boratyn, legenda Orła.