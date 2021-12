Opinie po meczu Developres Rzeszów - Chemik Police: Kibice mieli, co oglądać, ale najważniejsze będą play-offy

Marlena Kowalewska, rozgrywająca Chemika Police

Naprawdę mało brakowało, żebyśmy to my się cieszyły z wygranej. Znowu, jak to z Rzeszowem bywa zazwyczaj, kolejny tie-break. Za nami kolejne ciężkie spotkanie, ale myślę, że kibice mieli co oglądać. Niestety przegrałyśmy tę końcówkę, ale to jest zawsze loteria i wygra ten, kto zrobi mniej błędów. Niestety dla nas, końcówkę lepiej zagrał Rzeszów, ale sezon trwa i jeszcze zrobimy, tak żeby było po naszej stronie.