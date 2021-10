Opinie po meczu Developres Rzeszów – ŁKS Łódź: Rzeszów zagrał z nami chyba swój najlepszy mecz

Paulina Maj, libero ŁKS-u Łódź

Miałyśmy krótki czas na przygotowanie się do tego meczu, ale uważam, że jest progres w porównaniu do meczu z Radomką i każdy krok naprzód nas cieszy. Musimy lepiej zacząć się rozumieć, lepiej wykonywać wszystkie elementy i być bardziej cierpliwym. Rzeszów też nie miał za dobrych dwóch pierwszych meczów, ten z nami był chyba najlepszy w ich wykonaniu. My trzeci mamy przed sobą i wierzę, że będzie jeszcze lepszy.

Stephane Antiga, trener Developresu

Mogliśmy ten mecz zakończyć wcześniej, bo mieliśmy okazję i w drugim i w czwartym prowadziliśmy, ale taka jest siatkówka, A ŁKS ma argumenty, jest mocną drużyną. Są w stanie robić punkty seriami. My musimy uczyć się tego, żeby wygrywać seta kiedy jest taka możliwość, jak dzisiaj. Jestem zachwycony, bo wygraliśmy, choć mieliśmy dużo problemów w ataku, Bardzo dobra była nasza zagrywka, to chyba był nasz najlepszy element w tym meczu.

Magdalena Jurczyk

Julia Bińczycka

Jak to w siatkówce, wszystko może się wydarzyć, zwłaszcza w żeńskiej. Jak jedna drużyna zrobiła przewagę, to druga ją doganiała i tak, jak wynik pokazuje, było dość wyrównanie. Cieszę się z wygranej i z tego, że dostałam szansę. Na odprawach miałyśmy wszelkie możliwe informacje na temat przeciwniczek. Indywidualnie miałyśmy rozpracowaną każdą zawodniczkę. Nie było zbyt wiele materiału na temat tego, jak gra drużyna, ale miałyśmy fragmenty z ich wcześniejszych spotkań indywidualnie. Trener mimo to uczulał, że musimy być gotowe na to, że będą w tamtej drużynie zmiany i musimy być gotowe na różne warianty.