Opinie siatkarek po finale nr 4: Chemik Police – Developres Rzeszów. Blagojević, Krajewska, Grajber, Maj-Erwardt, Mędrzyk

Serce boli, że to już koniec sezonu, walczyłyśmy i nikt nie może nam zarzucić, że odpuściłyśmy, bo do końca bardzo wierzyłyśmy, że możemy zdobyć to mistrzostwo. Cieszmy się ze srebra, bo jak dla mnie to pierwszy medal takiej rangi i wewnętrznie jestem z prze szczęśliwa z tego medalu. Chemik pokazał dzisiaj bardzo dobrą siatkówkę. W ostatnim secie widziały, że mogą nas dobić i to zrobiły. Takie akcje, jak ta w końcówce seta, kiedy podbija się piłkę nogą, a potem wygrywa, takie akcje potrafią zmotywować i zmotywowały nasze rywalki do kolejnego seta. Potem szły tylko w górę i ciężko było je zatrzymać.