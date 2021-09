Opłaty za mieszkania w Rzeszowie są coraz dotkliwsze. Podwyżki nawet parę razy w roku

Nasza czytelniczka mieszka w bloku spółdzielni „Zodiak”. Pokazuje nam rachunki. Gdy za mieszkanie ponad 65 m kw. w grudniu płaciła 697,62 zł, tak w lutym - 736,10 a w sierpniu już 790 zł.

I wylicza, co m.in. składa się na taką stawkę:

eksploatacja i konserwacja - 130,8 zł, fundusz remontowy - 131,46, CO (zaliczka) - 216,91, podgrzewanie wody - 122,76. Do tego dochodzi wiele innych czynników, jak winda, światło na klatce schodowej, gaz. Kwota obejmuje też ubezpieczenie mieszkania (ok. 30 zł).