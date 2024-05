OPTeam Resovia dostał lanie w Łodzi. ŁKS awansował do 1 ligi, ale resoviacy też mogą to zrobić

Jeśli Resovia miała przegrać, to przebieg meczu nie był dla niej... najgorszy. Po kilku minutach III kwarty było pozamiatane (40:68) i trener Kamil Piechucki nie musiał już za bardzo eksploatować podstawowych koszykarzy. Zaoszczędzone siły będą bezcenne w małym finale, co nie zmienia faktu, że Energa Basket Warszawa, która przegrała z Notecią Inowrocław 0:2, będzie mieć zapewne trochę więcej „paliwa” w sobotnim starciu.

Resoviacy zaliczyli fatalne statystyki (m.in. 27:54 w zbiórkach), ale w tej chwili nie ma to już większego znaczenia. Ważne, że po kontuzjach do akcji wrócili Michał Gabiński i Mateusz Bręk, że na trzy dni przed kolejnym meczem drużyna nie wypruła z siebie wszystkich sił.

ŁKS Coolpack: Urban 8 (1x3, 4 as), Karwowski 9 (4 bl.), Kulon 23 (3x3, 4 as., 2 str, 3 prz.), Dominiak 2 (3 str.), Szwed 9 (1x3, 10 zb.) oraz Kolasiński 7 (1x3), Mycko 2, Keller 9 (1x3, 4 as.), Wojciechowski 5 (4 str.), Jakowlenko 2, Maćkowiak 14 (4x3), Leszczyński 9 (2x3, 4 as.). Trener Piotr Trepka.

OPTeam Resovia: Zaguła 18 (2x3, 4 as., 4 str.), Szpyrka 8 (4 prz.), Gabiński 0, Wątroba 2, Czerwonka 0 oraz Bręk 8, Ziółko 5, Jędrzejewski 13 (1x3), Wróbel 2, Krzywdziński 0 (3 str.), Tabor 0, Warszawski 0 (7 zb., 2 bl.). Trener: Kamil Piechucki.