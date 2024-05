OPTeam Resovia gra mecz o awans do 1 ligi. Jest szansa, że Gabiński i Bręk wrócą do akcji

W drugim meczu strzelcem nr 1 resoviaków był Norbert Ziółko (26 pkt), który trafiał na bardzo dobrym procencie. - Został jeden mecz, jeden krok do celu i chcemy go zrobić w środę - zapewnia koszykarz znad Wisłoka.

Rzeszowianie ruszyli do Łodzi we wtorek po obiedzie. Na miejscu nie potrenują, bo hala jest zajęta, ale w środę będą mogli liczyć na doping kilkudziesięciu kibiców. ŁKS uzyskał prawo do organizacji imprezy masowej, co oznacza, że mecz obejrzy 500 osób.