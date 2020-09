Orlen Wyścig Narodów i Lang Team Race za tydzień w Rzeszowie

Orlen Wyścig Narodów to nowy (wystartował w ubiegłym roku - przyp. red.) cykl kolarskich wyścigów na szosie organizowany przez Lang Team. Składa się on z trzech wyścigów, pierwszy, który miał się odbyć w Bukowinie Tatrzańskiej, przełożono, ale dwa kolejne w Rzeszowie i Bytowie mają się odbyć zgodnie z planem.

Mając w pamięci wielkie emocje, które towarzyszyły ubiegłorocznej, inauguracyjnej edycji ORLEN Wyścigu Narodów, nie mogę się doczekać wrześniowego wyścigu. Do Polski ponownie przyjadą najlepsi młodzi zawodnicy z wielu krajów i będą rywalizować w barwach narodowych, reprezentując poszczególne państwa. Wyścig będzie dla nich szansą na pokazanie światu swojego talentu. Już dziś możemy być pewni żywiołowej, widowiskowej i pełnej pasji walki o zwycięstwo - mówi Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team. Edycja organizowana w Rzeszowie będzie jednocześnie finałową odsłoną cyklu UCI Nations Cup U23, który ze względu na pandemię został skrócony do trzech wyścigów: Tour de l'Avenir, Wyścig Pokoju oraz Orlen Wyścig Narodów. Startują w nim najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata, reprezentując barwy swoich narodów.

Trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami Rzeszowa. Zawodnicy wystartują z al. Cieplińskiego i wiaduktem Śląskim pojadą w ulicę Krakowską, na osiedlu Przybyszówka nastąpi ostry nawrót. Kolarze znów przejadą ulicą Cieplińskiego, tym razem w kierunku mostu Zamkowego, a następnie ulicami Kopisto, Rejtana, Sikorskiego, Łukasiewicza, Kiepury, w kierunku Matysówki. Potem skierują się na ulicę Św. Rocha i przez ulice Paderewskiego, Niepodległości i most Zamkowy wrócą na ul. Cieplińskiego.

Wyścig będzie także ostatnim sprawdzianem dla poszczególnych reprezentacji przed mistrzostwa mi świata, które odbędą się w dniach 20-27 września w Szwajcarii.

Orlen Wyścigowi Narodów towarzyszyć będzie w sobotę Orlen Lang Team Race, czyli szosowy wyścig kolarski dla amatorów w pełni zawodowej oprawie, przypominającej scenografię z Tour de Pologne.

Amatorzy będą rywalizować na tej samej trasie co zawodnicy startujący w Orlen Wyścigu Narodów. Do wyboru mają dwa dystanse – Mini o długości 54 kilometrów oraz Maxi o długości 81 kilometrów.

Jak zapewniają organizatorzy Orlen Lang Team Race, będzie rozgrywany z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Uczestnicy będą zobowiązani do noszenia maseczek oraz zachowania dystansu podczas zgłoszeń w Biurze Zawodów, podczas dojścia na miejsce startu i we wszystkich obszarach wyznaczonych przez Organizatora. Kolarze powinni unikać bezpośrednich kontaktów przy powitaniu i podziękowaniu za wspólny wyścig, a po zakończeniu jazdy będą zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia strefy mety.