Orszak Trzech Króli w tym roku przejdzie ulicami tylko nielicznych miejscowości Podkarpacia

- Warto podkreślić, że Orszaki Trzech Króli, mają jednoczyć społeczeństwo, co się chyba udaje. Widać to po ogromnej frekwencji, w 2019r. w orszaku w Rzeszowie uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób - mówi ks. Tomasz Nowak. Choć jak podkreśla, to najpierw przypomnienie wydarzeń znanych z Ewangelii, jak Mędrcy przybyli ze Wschodu i złożyli Jezusowi dary.