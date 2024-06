Orzeł Łódź zmiażdżył bardzo słabą Texom Stal Rzeszów. Niewyobrażalny wstyd! Żenada!

Pierwsza seria zdecydowanie dla gospodarzy, którzy wygrywali starty i pewnie mijali metę na pierwszych miejscach. Robili to kolejno Luke Becker, Mateusz Bartkowiak, Oliwer Berntzon, i Daniel Kaczmarek. Rzeszowianie na przyczepnym po opadach deszczu torze kompletnie sobie nie radzili sobie pod taśmą, a na trasie nie potrafili odrabiać strat. Tylko Jacob Thorssell popisał się udanym atakiem w trzecim biegu, ale wystarczyło to tylko do zajęcia drugiego miejsca. Zaczęło się od remisu, potem para juniorów Orła wygrała dubletem. Juniorzy z Lodzi i seniorzy na głowę bili gości, którzy chyba już po pierwszej serii stracili głowy i pogodzili się z losem. Nie mieli w swoich szeregach lidera. Zawodzili jeden po drugim.

Po pięciu wyścigach 20:10 wygrywał Orzeł. Rzeszowianie w szóstym starcie zastosowali rezerwę taktyczną, w ramach której za Mateusza Świdnickiego jechał Thorssell, ale manewr przyniósł im tylko remis. Łódzkie Orły wodziły rej na swoim owalu. W każdej gonitwie pachniało podwójnym zwycięstwem świetnie jeżdżących gospodarzy. Po siódmym biegu, w którym Becker z Danielem Kaczmarkiem pokazali plecy Thorssellowi, Orzeł przeważał 28:14.