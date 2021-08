Osadzony w Uhercach Mineralnych: Przez koronawirusa mamy tylko jedno widzenie w miesiącu. Jak funkcjonuje w zakład karny w pandemii?

- Przysługuje nam jedno widzenie na miesiąc, choć powinny być trzy. I widzenie przez ścianę, do niedawna przez barierę z pleksy, na szczęście pleksa została wycięta. Przytulić bliskiej osoby nie można, a porozmawiać się nie da, bo jest głośno i jeden drugiego przekrzykuje

– alarmuje Tomasz, więzień Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

Ograniczone widzenia osadzonych w Uhercach Mineralnych?

Osadzony ma i inne zastrzeżenia, co do warunków odbywanie kary pozbawienia wolności: brak telewizora podczas zajęć terapeutycznych, odmowa dyrekcji ZK wydania mu gry na Play Station, ale sprawę widzeń uważa za najważniejszą. I zapewnia, że w innych zakładach karnych wrócono do zasady: trzy widzenia na miesiąc.