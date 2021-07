„Osłupiała” droga w podkarpackim lesie stała się sensacją internautów. Słupa nie dało się ominąć?

– Historia jest taka, że prowadzi do kilku domów, których lokatorzy i tak jeździli równym, leśnym traktem, który wiedzie przez teren Lasów Państwowych i kawałek – prywatną działką.

- To droga powiatowa, nie gminna – zastrzega Elżbieta Wróbel, wójt Niwisk. I od razu dodaje, że to jednak teren gminy, więc zna sprawę.

Inny komentator podpowiada, że lepiej po zmroku tędy nie jeździć. Ok. 600 metrów trzymetrowej szerokości drogi, wysypanej żwirem i wałowanej, po lewej i po prawej las w zarządzie Lasów Państwowych, a pośrodku jedna z dwóch nóg słupa energetycznego. Prywatnego. Sama droga ma status publicznej, włada nią Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

A słupa nie dało się ominąć – zapewnia pani wójt – bo zgodnie z wyliczeniami geodety, pan nowej drogi wiedzie po gruntach Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Gdyby próbowano go ominąć, trzeba by naruszyć teren Lasów Państwowych, a to stwarza kolejną komplikację. A tych i tak jest dość.