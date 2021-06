Ostatnie dni na składanie wniosku o dopłaty. Apel do rolników, by nie przegapili terminu i nie tracili pieniędzy

- Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dlatego w tym roku Agencja nie wysyła już wniosków w formie papierowej - tłumaczy Izabela Kulaga, główny specjalista ds. informacji i promocji w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie.

A co z gospodarzami, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu?

- Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają nasi pracownicy w biurach powiatowych ARiMR – odpowiada Izabela Kulaga.

Dlatego od poniedziałku do środy (14 - 16 czerwca) biur powiatowe ARiMR będą czynne od godz. 7.30 do godz. 18. Natomiast 17 czerwca w czwartek, czyli w ostatnim dniu składania wniosków biura będą czynne od godz. 7.30 do godz. 20. – do ostatniego beneficjenta.