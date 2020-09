Ostatnie pożegnanie kard. Mariana Jaworskiego, Metropolity Lwowskiego. Uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie

Kard. Marian Jaworski - przyjaciel papieża Jana Pawła II

Kard. Marian Jaworski urodził się w 1926 r. we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie poświęcił się studiom filozoficznym.

W latach 1970-80 był sekretarzem naukowym KEP, w latach 1976-81 dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a w latach 1981-87 rektorem tejże uczelni.

W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 r. został metropolitą lwowskim.

W 1998 r. Jan Paweł II mianował go w kardynałem in pectore (określenie kardynała, mianowanego przez papieża, jednak z ważnych powodów nie ujawnia on jego nazwiska i zachowuje je „w sercu”), a trzy lata później ogłosił jego nominację. Jako bliski przyjaciel papieża, kard. Jaworski udzielił mu przed śmiercią sakramentu namaszczenia chorych.