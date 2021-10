Ostatnie prace przy budowie obwodnicy Łańcuta. Teren budowy odwiedził dziś minister Andrzej Adamczyk [ZDJĘCIA]

Podczas konferencji prasowej minister Adamczyk podkreślał kompletność inwestycji oraz potrzebę realizacji obwodnicy z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

- Udała się ta inwestycja. Wiemy, że spełnia wszystkie standardy, ale także spełnia oczekiwania mieszkańców, bo to właśnie mieszkańcom regionu ta droga jest dedykowana. Bardzo żałuję, że ta droga nie powstała przed dziesięciu laty, bo gdyby tak się stało, nie doszło by do kilkudziesięciu śmiertelnych wypadków drogowych