Ostry spór na sesji o podwyżkę dla starosty leżajskiego. "Podwyżka większa, niż ja mam pensji jako dyrektor szkoły"

Zmiany w przepisach umożliwiają podwyższenie wynagrodzeń starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. W efekcie samorządowcy szybko zaczęli wcielać w życie nowe przepisy. Przepisy określają maksymalną stawkę, którą może zarobić samorządowiec. Jednak dają radnym również możliwość określenia poborów na poziomie 80 do 100 proc. maksymalnej kwoty.

Starosta leżajski Marek Śliż, który do tej pory zarabiał 12,5 tys. zł, mógł dostać podwyżkę od ok. 4 tys. zł do maksymalnie ok. 5,5 tys. zł. W efekcie jego comiesięczne pobory brutto mogły wzrosnąć do poziomu od ok. 16,5 tys. zł brutto do ok. 18 tys. zł brutto.

W projekcie uchwały znalazła się maksymalna podwyżka.