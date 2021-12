Ostrzeżenie o roztopach na Podkarpaciu. Trudne warunki w Bieszczadach

- Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w górach. Temperatura minimalna od 0 °C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm w pierwszej dobie ostrzeżenia, od 5 mm do 10 mm w drugiej dobie ostrzeżenia. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu i zachodu, w szczytowych partiach gór od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do około 80 km/h, zachodni i północno-zachodni – informuje Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.