Oświadczenie majątkowe radnego miejskiego Marcina Kowalskiego z Przemyśla pod lupą śledczych

Do przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Macieja Kamińskiego (Prawo i Sprawiedliwość) trafiła anonimowa informacja o nieprawidłowościach w oświadczeniu majątkowym za 2020 rok radnego Marcina Kowalskiego.

- Przyjrzałem się temu dokumentowi, miałem kilka wątpliwości. Nie mając odpowiednich uprawnień, nie mogłem ich sprawdzić. Z tego powodu i zgodnie z moimi obowiązkami zawiadomiłem prokuraturę - mówi Nowinom Maciej Kamiński.

Przewodniczący przemyskiej rady nie chce zdradzać szczegółów, co do tego, jakie miał wątpliwości.

Nieoficjalnie, z innych źródeł dowiedzieliśmy się, że było ich kilka. M.in. chodzi o rozbieżności i niejasności oświadczenia z 2020 r. w stosunku do tego z 2019 i wcześniejszych lat. Choćby sprawa mieszkania o powierzchni 63 metrów o wartości ok. 150 tys. złotych, które widnieje w oświadczeniu za 2019 r., a nie ma go w dokumencie za 2020 r., choć radny sprzedał je dopiero w 2021.