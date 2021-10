Oszuści telefoniczni mają nową, bardzo groźną metodę. Łatwo możemy stracić wszystkie oszczędności życia

Jeśli dzwonią do Ciebie te numery to lepiej uważaj. Możesz słono zapłacić!

Oszuści wykorzystali spoofing. To metoda oszustwa polegająca na telefonicznym podszywaniu się pod kogoś innego, np. pracownika banku czy policję. Gdy przestępca do nas dzwoni, na wyświetlaczu pojawia się nam numer telefonu, który faktycznie należy do banku. Jeżeli wcześniej, w naszej książce telefonicznej zapisaliśmy taki numer i nadaliśmy mu nazwę np. banku, to w czasie połączenia od oszusta istnieje możliwości, że pojawi się właśnie ona. Z tego powodu spoofing telefoniczny jest bardzo groźny.