Oszuści w natarciu. Także na Podkarpaciu. Jak nie "na wnuczka" to "na kryptowaluty"

W ostatnich dniach oszuści, podszywając się pod Narodowy Bank Polski, podjęli próby uzyskania dostępu do rachunków bankowych od wielu osób. Udając pracowników NBP, starają się być wiarygodni i informują, że można całkiem sporo zarobić na prowadzonych przez nich giełdzie kryptowalut. Oczywiście ta giełda to „lipa”, ale amatorzy łatwego zysku uwiarygodniając swoje „bajery” wykorzystują logo NBP - oczywiście bezprawnie.

Pokrótce proceder odbywa się ten sposób: po rejestracji na stronie fałszywej giełdy kryptowalut, oszuści kontaktują się z takim użytkownikiem, proponując udzielenie pomocy przy weryfikacji danych. Namawiają ofiarę do zainstalowania programu do zdalnej obsługi komputera lub telefonu. W ten sposób uzyskują dostęp do urządzenia, a w konsekwencji mogą także uzyskać dostęp do rachunku bankowego.