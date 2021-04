Oszustwa "na spis powszechny". Oszuści mają już kilka metod. Uważajmy na swoje dane

Od początku kwietnia trwa w naszym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma obowiązek wziąć w nim udział. Trzeba jednak uważać, bo dla oszustów może to być okazja do wyłudzenia naszych danych.

Spis potrwa do końca września. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego (aktualnie wyjścia rachmistrzów w teren są decyzją GUS wstrzymane, aż do odwołania). Oszuści czyhają na dane osobowe Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. To właśnie może stać się polem do popisu dla oszustów, którzy mogą próbować zdobyć dane osobowe lub dane niezbędne do korzystania z bankowości elektronicznej. Policja ostrzega – zanim zaczniemy udzielać o sobie informacji, zapoznajmy się z zasadami i zachowajmy czujność.

Policja radzi też, że warto też poznać wcześniej pytania. Pytani wcześniej na przykład o kwestie dotyczące numerów kont bankowych, danych do logowania czy posiadanych kosztowności, powinniśmy od razu nabrać podejrzeń co do uczciwości rozmówcy, bo takich pytań w formularzu spisowym nie ma.

- Ofiarą oszustów i ich technik manipulacyjnych mogą paść zwłaszcza seniorzy, z których tylko niewielka grupa sprawnie korzysta z internetu - podkreśla Stowarzyszenie MANKO, które prowadzi kampanię mającą uchronić seniorów od zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie pandemii. WIDEO: Czy nasze dane w spisie powszechnym są bezpieczne?

Uwaga na fałszywe strony internetowe W pierwszej fazie spisu powszechnego, seniorzy są szczególnie narażeni na oszustwa poprzez fałszywe strony internetowe "umożliwiające" udział w spisie. Należy uważać na komunikaty z niesprawdzonych źródeł, m.in.: e-maile, SMS-y, media społecznościowe czy komunikatory. Nie powinno się klikać w linki zewnętrzne zawarte w podejrzanych wiadomościach, ponieważ mogą one prowadzić do stron czy aplikacji, które przechwycą nasze dane. Do systemu należy logować się wyłącznie poprzez autoryzowaną stronę www.spis.gov.pl.

PRZECZYTAJ TEŻ: Uwaga, nowa metoda oszustów! Podszywają się pod klientów platform sprzedażowych Allegro, OLX W drugim etapie spisu powszechnego, do osób niezapisanych będzie dzwonił bezpośrednio rachmistrz z GUS. Trzeba uważać, bo oszuści mogą się pod nich podszywać. Fałszywy "rachmistrz" może namawiać do kliknięcia w podejrzane linki lub do instalacji specjalnych aplikacji. Zweryfikuj tożsamość rozmówcy Pamiętajmy, że obecnie rachmistrzowie nie pracują w terenie. W przyszłości, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, rachmistrz może złożyć wizytę osobie, która nie wzięła udziału w spisie powszechnym. Jest to kolejna idealna sytuacja dla oszustów, którzy mogą podszywać się pod niego podszyć. Uważajmy, kogo wpuszczamy do domu, by nie paść ofiarą kradzieży. Pamiętajmy, że rachmistrzowie nie mogą robić zdjęć naszym dowodom osobistym w celu weryfikacji, prosić o opłatę za udział w spisie czy proponować do zalogowania się na ich urządzeniu do systemu spisowego poprzez bank. Każdy uczestnik spisu ma prawo zweryfikować tożsamość rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i numer legitymacji. Można je sprawdzić na stronie spisu w zakładce "Sprawdź rachmistrza" lub dzwoniąc na infolinię spisową na numer 22 279 99 99. Należy to zrobić przed udzieleniem jakichkolwiek informacji.