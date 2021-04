Oszustwo na "nieodebrane połączenia telefoniczne". Uważaj, możesz stracić sporo pieniędzy!

Oszuści dzwonią zazwyczaj późnym wieczorem lub w nocy. Dlaczego akurat wtedy? Zdecydowana większość z nas albo wtedy śpi, albo nie zdąży odebrać połączenia. Zwykle trwa ono bardzo krótko, zaledwie jeden impuls. To specjalna taktyka oszustów, którzy chcą, abyśmy to my do nich oddzwonili.

Nie oddzwaniaj na numer, choć wydaje ci się polski

Na wyświetlaczu dostajemy informację, że mamy nieodebrane połączenie. Nieznany numer zaczyna się na +22, +24 lub inne cyfry, które przypominają numery kierunkowe do polskich miast. W tym przypadku odpowiednio do Warszawy lub Płocka. Odruchowo oddzwaniamy.