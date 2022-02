Oto najnowsze zadania policji w Rzeszowie na pierwsze półrocze 2022 roku. Tutaj ruszą patrole! [ADRESY, ZADANIA]

Od 2016 roku, na podstawie obowiązujących przepisów, każdy dzielnicowy przygotowuje i realizuje tzw. plan działania priorytetowego. Plan dotyczy ograniczenia bądź wyeliminowania najbardziej dokuczliwego zjawiska lub problemu, występującego na obsługiwanym rejonie służbowym.

- Problem może być zgłoszony przez mieszkańców, wynikać ze zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub z rozpoznania dzielnicowego. Plan definiuje problem do rozwiązania, wskazuje cel do osiągnięcia, opisuje planowane działania i terminy ich realizacji oraz wymieniona podmioty współuczestniczące w jego realizacji. Cel wyznaczony w planie jest realizowany w okresie półrocznym - wyjaśnia nadkom. Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.