OTOZ Animals w Krośnie: "Po wyroku w sprawie Nero mamy złamane serca. Kara za znęcanie się nad psem powinna być dotkliwsza"

- Nie chodziło nam o to, by oskarżony trafił do więzienia. Ale kara powinna być dotkliwa, odczuwalna finansowo, a tysiąc złotych nawiązki taką karą nie jest. Nie rozumiemy też, dlaczego sąd, skoro uznał oskarżonego za winnego znęcania się nad Nero, nie orzekł zakazu posiadania zwierząt, o co wnioskowaliśmy - mówi Dorota Moszczyńska, szefowa inspektoratu OTOZ Animals w Krośnie.