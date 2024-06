Otwarto długo oczekiwany kompleks basenowo-rekreacyjny "na Parkowym Wzgórzu" w Birczy [ZDJĘCIA]

Powstały dwie niecki basenowe. Pierwsza o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych i głębokości 1,2-1,3 metrów, z torem pływackim, urządzeniami do masażu oraz grotą sztucznej fali. Druga, przeznaczona dla najmłodszych ma powierzchnię ok. 160 metrów kwadratowych i zmienną głębokości (od 0,3 do 0,45 metra). Wyposażona jest w wodny plac zabaw z myślą o najmłodszych.