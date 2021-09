Otwarto przebudowany most łączący powiaty lubaczowski i jarosławski. Powstał w Budzyniu, w miejscu starej konstrukcji [ZDJĘCIA]

Chodzi o most na rzece Szkło w miejscowości Budzyń, w ciągu drogi powiatowej 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa. Łączy on powiaty lubaczowski z jarosławskim. Inwestycja trwała rok czasu, od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. Rpboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST ze Stalowej Woli.