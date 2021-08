Owczarek Cedra, pracująca na granicy w Medyce, nie dała szans przemytnikowi. Stracił 10 tys. papierosów [ZDJĘCIA, WIDEO]

- W kontroli towarzyszyła im Cedra, owczarek belgijski specjalizujący się w wyszukiwaniu wyrobów tytoniowych. Czujny nos psa bezbłędnie naprowadził funkcjonariuszy do miejsca ukrycia kontrabandy. Ponad 10 tys. szt. papierosów znajdowało się w skrytce w dachu pojazdu - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowali autokar, który przez przejście graniczne w Medyce jechał z Ukrainy do Polski.

Nielegalny towar został zatrzymany do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

Na poczet kary, która grozi 44-letniemu Ukraińcowi, kierowcy autokaru, zabezpieczono 8 tys. złotych. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się także do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju.